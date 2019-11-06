Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Code 37
Folge 13: Der Sohn
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der geistig unterentwickelte Tim Vlaeminck greift die Chefermittlerin der Sittenpolizei Hannah Maes im Recycling-Center an. Von da an gilt er für Hannahs Mitarbeiter Charles und Bob als Hauptverdächtiger im Fall der misshandelten Prostituierten, die ein Unbekannter attackiert und und ihr religiöse Symbole in die Wangen geritzt hatte. Auch der religiöse Vater von Tim Vlaeminck gerät in Verdacht, bis schließlich ein weiterer Übergriff erfolgt. Währenddessen kommt Hannah in ihren privaten Ermittlungen bezüglich des Todes ihrer Mutter voran, die sie zum Friedhof in Campo Santo führen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12