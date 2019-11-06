Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Code 37
Folge 2: Sehen und Gesehen werden
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein anonymer Telefonanruf führt die Polizistin Hannah zu der brutal zusammengeschlagenen Deborah Verlinden. Die Frau erklärt Hannah, dass sie von einem Mann angegriffen wurde. Doch zu Hannahs Überraschung will Deborah keine Anzeige erstatten. Hannah beginnt dennoch zu ermitteln und stößt dabei auf erotische Fotos von Deborah, die im Besitz ihres Nachbars Filip Marien sind. Es stellt sich heraus, dass Deborah eine Exhibitionistin ist, die es liebt, vor ihrem Fenster zu strippen. Gleichzeitig sucht Hannah nach Spuren zu einem Einbruch ins Haus ihrer Eltern vor acht Jahren und öffnet deshalb die alte Akte wieder. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
