Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Code 37

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Sehen und Gesehen werden

Sehen und Gesehen werdenJetzt ohne Werbung streamen

Code 37

Folge 2: Sehen und Gesehen werden

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein anonymer Telefonanruf führt die Polizistin Hannah zu der brutal zusammengeschlagenen Deborah Verlinden. Die Frau erklärt Hannah, dass sie von einem Mann angegriffen wurde. Doch zu Hannahs Überraschung will Deborah keine Anzeige erstatten. Hannah beginnt dennoch zu ermitteln und stößt dabei auf erotische Fotos von Deborah, die im Besitz ihres Nachbars Filip Marien sind. Es stellt sich heraus, dass Deborah eine Exhibitionistin ist, die es liebt, vor ihrem Fenster zu strippen. Gleichzeitig sucht Hannah nach Spuren zu einem Einbruch ins Haus ihrer Eltern vor acht Jahren und öffnet deshalb die alte Akte wieder. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Alle Staffeln im Überblick

Code 37

Code 37

Alle 3 Staffeln und Folgen