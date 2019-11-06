Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Vater und TochterJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 4: Vater und Tochter
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Star-Anwalt Walter Stals findet in seinem Briefkasten eine DVD, die seine 20-jährige Tochter Caroline zeigt, wie sie in ihrem Haus Männer auf besondere Weise unterhält. Ihm wird schnell klar, dass der gute Ruf seiner Firma durch die Veröffentlichung dieser DVD zerstört werden könnte. Deshalb vereinbart er ein Treffen mit Mark Vermaelen, dem Chef der Genter Sittenpolizei. Mark verspricht ihm, sich darum zu kümmern ohne Aufsehen zu erregen und übergibt die Aufgabe an seine Chefermittlerin Hannah Maes und ihr Team. Hannah ist jedoch nicht davon überzeugt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG