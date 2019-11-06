Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Code 37
Folge 5: Homevideo
47 Min.Ab 12
Patrick Martens entdeckt schockierende Bilder auf einer Webseite für Amateur-Pornografie, die seinen 16 Jahre alten Sohn Senne mit einer jungen Frau zeigen. Der Sex selbst ist nicht illegal, jedoch das Filmen und die Veröffentlichung im Internet. Die Sittenpolizei um Hannah Maes identifiziert Marijke Fouquet als die Unbekannte aus dem Video. Doch wurde der Film wirklich von Senne und Marijke gedreht? Es stellt sich heraus, dass Sennes Eltern ebenfalls Geheimnisse haben, die sie zu verstecken versuchen. Außerdem erhält Hannah von ihrem Vater eine wichtige Information, die den Einbruch im Haus ihrer Eltern vor ein paar Jahren betrifft. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
