Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Geheime SpieleJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 6: Geheime Spiele
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die lernbehinderte Iris De Ceuster bricht beim Arbeiten in der Bäckerei ihrer Eltern zusammen. Im Krankenhaus wird entdeckt, dass sie infizierte Brandwunden in ihrem Genitalbereich hat. Daraufhin wird die Sittenpolizei informiert. Hannah Maes beginnt ihre Ermittlungen mit der Befragung von Iris, die ihr erzählt, dass sie im Kino von einem glatzköpfigen Mann mit einem Jagdgewehr angegriffen wurde. Doch in Iris' Wohnung entdecken Hannah und ihr Team einen merkwürdigen Brief, der sie auf eine ganz neue Fährte führt. Hannah trifft sich zudem mit ihrem Vater und stellt ihm Fragen zu ihrem älteren Bruder Bart, der vor Jahren weggelaufen ist. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12