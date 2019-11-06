Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Im ParkJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 7: Im Park
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junger Mann wird im Citadel-Park zusammengeschlagen und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch nach seiner Operation ist sein Zustand kritisch. Er ist das Opfer einer Gruppe von Schlägern geworden, die schon seit einer Weile Homosexuelle im Park terrorisiert. Hannah Maes und ihr Team von der Sittenpolizei haben keine Hinweise auf die Identität des Mannes. Er hatte weder einen Geldbeutel bei sich, noch passt eine Vermisstenanzeige zu seiner Person. Hannah sucht vergeblich nach Zeugen und schickt deshalb ihr Team nachts in den Park. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12