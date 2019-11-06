Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Im Park

Folge 7: Im Park

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junger Mann wird im Citadel-Park zusammengeschlagen und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch nach seiner Operation ist sein Zustand kritisch. Er ist das Opfer einer Gruppe von Schlägern geworden, die schon seit einer Weile Homosexuelle im Park terrorisiert. Hannah Maes und ihr Team von der Sittenpolizei haben keine Hinweise auf die Identität des Mannes. Er hatte weder einen Geldbeutel bei sich, noch passt eine Vermisstenanzeige zu seiner Person. Hannah sucht vergeblich nach Zeugen und schickt deshalb ihr Team nachts in den Park. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

