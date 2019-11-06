Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Code 37
Folge 1: Der Onkel
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Der bekannte Autor Daniel Devucht wird niedergeschlagen. Zudem bricht ihm der Täter die Finger beider Hände. Bei ihren Ermittlungen finden Hannah Maes und ihr Team heraus, das Devucht sowohl im Prostituiertenmilieu für ein neues Buch recherchiert, als auch in einem Nachtclub regelmäßig eine Performancenummer abliefert. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16