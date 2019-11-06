Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Account
Code 37

Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Der Onkel

Code 37

Folge 1: Der Onkel

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Der bekannte Autor Daniel Devucht wird niedergeschlagen. Zudem bricht ihm der Täter die Finger beider Hände. Bei ihren Ermittlungen finden Hannah Maes und ihr Team heraus, das Devucht sowohl im Prostituiertenmilieu für ein neues Buch recherchiert, als auch in einem Nachtclub regelmäßig eine Performancenummer abliefert. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Code 37

Code 37

