Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Code 37
Folge 10: Backstage
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Isabelle Verleyen, genannt DJane Isis, steht kurz vor ihrem Durchbruch zum Star der Clubszene. Nach einem Auftritt in einem angesagten Club wird sie in ihrer Garderobe brutal vergewaltigt. Das Team von Hannah Maes verdächtigt zunächst einen besessenen Fan, der Isabelle schon häufig Backstage aufgelauert hat. Doch als sie am nächsten Abend von einem DJ-Kollegen überfallen wird, der auf ihren Erfolg eifersüchtig ist, verfolgt das Team eine andere Spur. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16