Code 37

Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Backstage

Code 37

Folge 10: Backstage

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Isabelle Verleyen, genannt DJane Isis, steht kurz vor ihrem Durchbruch zum Star der Clubszene. Nach einem Auftritt in einem angesagten Club wird sie in ihrer Garderobe brutal vergewaltigt. Das Team von Hannah Maes verdächtigt zunächst einen besessenen Fan, der Isabelle schon häufig Backstage aufgelauert hat. Doch als sie am nächsten Abend von einem DJ-Kollegen überfallen wird, der auf ihren Erfolg eifersüchtig ist, verfolgt das Team eine andere Spur. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

