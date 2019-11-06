Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
GeschwisterliebeJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 11: Geschwisterliebe
53 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kurz nach dem Tod von Hannahs Vater muss das Team den Mord an der Prostituierten Loulou aufklären. Sie wurde erwürgt und auf einer Baustelle abgeladen. Loulou hat vor 25 Jahren einen Kunden erstochen, der sich an ihrem damals sechsjährigen Sohn Alain vergehen wollte. Das Gericht hat sie freigesprochen, doch Alain hat seiner Mutter nie verziehen, dass sie ihn nach dem Prozess in ein Heim gegeben hat. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12