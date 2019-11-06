Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Code 37
Folge 12: Nur ein Film
54 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Das Team sucht immer noch den maskierten Täter aus Lily Laets Pregosex-Video. Hannahs Bruder taucht plötzlich wieder auf und offenbart Details über die gemeinsame Vergangenheit. Hannah erhält einen panischen Anruf von Lily Laets aus dem Sunset. Ihr Freund Max hat den Freier Tom Boudewijn brutal zusammengeschlagen. Der schmierige Gynäkologe Peter Naessens gerät in Verdacht, der zweite maskierte Schläger aus dem Video zu sein. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
