Code 37

Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13: Am Ende

55 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Nachdem der Hauptverdächtige im Fall der Vergewaltigung von Lily ermordet wird, hat das Team keine Ahnung wie es die Ermittlungen weiterführen soll. Nachdem aber Lily ihr Kind zu Welt bringt und von Ihrem Freund im Krankenhaus besucht wird, nimmt der Fall eine sehr überraschende Wendung. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

