Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Code 37
Folge 13: Am Ende
55 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Nachdem der Hauptverdächtige im Fall der Vergewaltigung von Lily ermordet wird, hat das Team keine Ahnung wie es die Ermittlungen weiterführen soll. Nachdem aber Lily ihr Kind zu Welt bringt und von Ihrem Freund im Krankenhaus besucht wird, nimmt der Fall eine sehr überraschende Wendung. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Code 37
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG