Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Code 37
Folge 2: Zwei Schwestern
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Bei ihren Ermittlungen im Fall Devucht, stößt Kommissarin Hannah Maes auf mysteriöse Verbindungen zu ihrer Vergangenheit und dem Überfall auf ihre Familie, der ihr Leben veränderte. Was Hannah schließlich herausfindet, bringt ihr ganzes Weltbild ins Wanken. Sie muss erkennen, dass sie buchstäblich niemandem trauen kann. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Code 37
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG