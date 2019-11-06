Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Code 37
Folge 3: Im Internat
51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Schülerin eines von Nonnen geführten Internats begeht Selbstmord, nachdem es vergewaltigt wurde. Kommissarin Hanna Maes und ihr Team ermitteln. Ein Perverser hat es vor allem auf Jungfrauen des Mädcheninternats abgesehen. Doch nur wenige Männer haben hier Zutritt. Nach den dramatischen Enthüllungen über ihren Chef Vermaelen, die zu dessen Selbstmord führten, wird Greet Adrians neue Leiterin des Teams. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
