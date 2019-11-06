Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Im Internat

Code 37

Folge 3: Im Internat

51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Schülerin eines von Nonnen geführten Internats begeht Selbstmord, nachdem es vergewaltigt wurde. Kommissarin Hanna Maes und ihr Team ermitteln. Ein Perverser hat es vor allem auf Jungfrauen des Mädcheninternats abgesehen. Doch nur wenige Männer haben hier Zutritt. Nach den dramatischen Enthüllungen über ihren Chef Vermaelen, die zu dessen Selbstmord führten, wird Greet Adrians neue Leiterin des Teams. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

