Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Code 37
Folge 4: Die Hotline
55 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Die über 40-jährige Margot wendet sich Hilfe suchend an die Genter Sittenpolizei. Sie arbeitet bei der Sex-Hotline Triple X und wurde während eines Telefonats von einem Kunden bedroht. Als Margot in eine Tiefgarage gelockt und dort brutal vergewaltigt wird, werden zunächst die Betreiber von Triple X verdächtigt. Doch auch die anderen Frauen der Sex-Hotline sind in Gefahr. Während der Ermittlungen geraten Hannah und ihre neue Vorgesetzte aneinander.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16