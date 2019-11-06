Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Code 37

Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Hotline

Die HotlineJetzt ohne Werbung streamen

Code 37

Folge 4: Die Hotline

55 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Die über 40-jährige Margot wendet sich Hilfe suchend an die Genter Sittenpolizei. Sie arbeitet bei der Sex-Hotline Triple X und wurde während eines Telefonats von einem Kunden bedroht. Als Margot in eine Tiefgarage gelockt und dort brutal vergewaltigt wird, werden zunächst die Betreiber von Triple X verdächtigt. Doch auch die anderen Frauen der Sex-Hotline sind in Gefahr. Während der Ermittlungen geraten Hannah und ihre neue Vorgesetzte aneinander. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Alle Staffeln im Überblick

Code 37

Code 37

Alle 3 Staffeln und Folgen