Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Geschlossene Anstalt
51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Lisa ist eine junge Patientin der psychiatrischen Klinik Levensadem. Vor kurzem wurde ihr Jungfernhäutchen eingerissen. Ob es sich um einvernehmlichen Sex handelte, ist zunächst unklar. Der medizinische Bericht bestätigt jedoch, dass Lisa vergewaltigt wurde. Doch bei den Ermittlungen ist sie keine Hilfe. Seit einem schweren Unfall kommuniziert sie nicht mehr mit ihrer Umwelt. Am Ende deuten alle Hinweise auf ihren Onkel und Vormund Serge hin. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG