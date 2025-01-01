Staffel 3Folge 6
Code 37
Folge 6: Unter Kollegen
54 Min.Ab 12
Eine harmlose Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses führt zu Ermittlungen, die bis in die Finanzbehörde führen. Greet Adriaans scheint ein großes Interesse an dem Fall zu haben. Lien Buggenhout wird nackt im Auto in einer Tiefgarage erwischt. Hannah wird misstrauisch als ihre neue Vorgesetzte sie zwingt, trotz des geringen Vergehens, weitere Ermittlungen anzustellen. Diese führen zu Veronique Debrouwer, die bei der Steuerfahndung arbeitet.
Code 37
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12