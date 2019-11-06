Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Der CallboyJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 7: Der Callboy
53 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Hannah und ihr Team untersuchen zwei Vergewaltigungsfälle. Kurz nacheinander werden ein Callboy und seine Kundin vergewaltigt. Zunächst ist unklar, wer von beiden das Opfer und wer Täter ist. Callboy Pieter Cornelus wird von einer seiner Kundinnen zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Ermittlungen führen Hannah zunächst zu Staatsanwältin Kaat De Roeck. Doch kurze Zeit später wird auch eine ihrer Freundinnen, ebenfalls Kundin von Pieter, vergewaltigt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16