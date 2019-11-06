Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Der Callboy

Code 37

Folge 7: Der Callboy

53 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Hannah und ihr Team untersuchen zwei Vergewaltigungsfälle. Kurz nacheinander werden ein Callboy und seine Kundin vergewaltigt. Zunächst ist unklar, wer von beiden das Opfer und wer Täter ist. Callboy Pieter Cornelus wird von einer seiner Kundinnen zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Ermittlungen führen Hannah zunächst zu Staatsanwältin Kaat De Roeck. Doch kurze Zeit später wird auch eine ihrer Freundinnen, ebenfalls Kundin von Pieter, vergewaltigt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

