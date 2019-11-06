Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Traummädchen

52 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Die neunjährige Katrijn ist auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Als ihre Leiche auftaucht, weisen Indizien auf einen alten, ungelösten Fall hin. Auch die kleine Eline ist vor neun Jahren unter ähnlichen Umständen verschwunden. Hauptverdächtiger war damals Hans Pelckman. Doch ihm konnte nichts nachgewiesen werden. Vor allem Bob, der Elines Verschwinden nie verwunden hat, nimmt ihn wieder ins Visier. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

