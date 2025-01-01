Comedy Battle
1 StaffelAb 16
Comedy Battle
36 Comedians, 18 Battles: Beim "Comedy Battle" treten die Comedians in Duellen gegeneinander an, um die Gegnerin oder den Gegner von der Bühne zu scherzen. Über den Battle-Sieg entscheidet eine Jury aus drei Comedy-Expert:innen. Wer bringt das Publikum zum Lachen? Wer setzt den pointiertesten Witz? Wer lacht zuletzt? Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SOEG