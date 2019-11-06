Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedystreet XXL

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Kai Pflaume macht's möglich: Bei "Nur die Liebe zählt" gesteht Simon Gosejohann Holger in einem selbstgeschriebenen Song seine Gefühle und fällt dem Ahnungslosen in die Arme. Der weiß gar nicht wie ihm geschieht. Was wohl seine Freundin dazu sagt? Rechte: ProSieben

