Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Comedystreet XXL
Folge 4: Folge 4
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Unverschämt! "Simon in Love" hat sich riesig auf den Besuch bei der Blue Man Group gefreut und dann das: Schmeißen sich die blauen Jungs doch tatsächlich an seine Freundin ran. Rasend vor Eifersucht macht er seinem Ärger Luft und klärt die Angelegenheit noch in der Show. Auch Gosejohanns und Eltons Meet and Great mit den Fans endet mit einem Eklat. Da bleibt Simon nur noch die Klassenfahrt nach Holland ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12