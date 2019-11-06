Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Comedystreet XXL

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn+
Folge 5

Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen

Comedystreet XXL

Folge 5: Folge 5

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Haste mal 'n Euro? Auch ein überzeugter Punk muss sich in Zeiten der Wirtschaftskrise nach einem festen Job umsehen. Die Deutsche Bank soll ja ganz gut zahlen. Einziges Hindernis auf der steilen Karriereleiter des Spießerpunk mit dem roten Irokesen: Ihm fehlt der Euro für das Bewerbungsfoto. Zum Glück sind ahnungslose Passanten ja immer gerne hilfsbereit, oder? Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Comedystreet XXL

Comedystreet XXL

Alle 2 Staffeln und Folgen