Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Comedystreet XXL
Folge 5: Folge 5
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Haste mal 'n Euro? Auch ein überzeugter Punk muss sich in Zeiten der Wirtschaftskrise nach einem festen Job umsehen. Die Deutsche Bank soll ja ganz gut zahlen. Einziges Hindernis auf der steilen Karriereleiter des Spießerpunk mit dem roten Irokesen: Ihm fehlt der Euro für das Bewerbungsfoto. Zum Glück sind ahnungslose Passanten ja immer gerne hilfsbereit, oder? Rechte: ProSieben
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Comedystreet XXL
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
16
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