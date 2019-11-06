Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Comedystreet XXL
Folge 6: Folge 6
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Berlin, Berlin. Das kulturelle Zentrum Deutschlands? Von wegen! Da steht dem Alm-Öhi viel Aufklärungsarbeit bevor, nachdem er von seiner Hütte abgestiegen ist. Ganz schön anstrengend. Zum Glück kann Simon Gosejohann wenigstens als Chef den Stromberg in der Tiefgarage lassen - soll doch der Neue zum Einstand gleich mal den Kollegen den Urlaub streichen und die Kündigungen schreiben. Na, dann auf gute Zusammenarbeit ... Rechte: ProSieben
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Comedystreet XXL
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: ProSieben