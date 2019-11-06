Zum Inhalt springenBarrierefrei
Er überfällt ahnungslose Passanten mit einer Paparazzi-Gruppe, reserviert sich als Tourist seinen Platz im Cafe mit einem Handtuch und gibt den tyrannischen Chef: In der zweiten Staffel von "Comedystreet XXL" macht Simon Gosejohann nicht nur Deutschlands Straßen unsicher, sondern treibt seine Späße auch in Prag oder Paris ... Rechte: ProSieben

