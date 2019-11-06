Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedystreet XXL

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Improvisationskünstler Simon Gosejohann ist wieder auf den Straßen Deutschlands unterwegs um der Bevölkerung auf den Zahn zu fühlen. Auch Promis sind vor dem Spaßvogel nicht sicher. Dieses Mal tappt Kader Loth als Synchronsprecherin von Tiergeräuschen in die versteckte Falle ... Rechte: ProSieben

