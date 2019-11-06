Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dieses Mal ist Simon als extrem seriöser Arbeitsvermittler unterwegs und legt unwissenden Leuten in Cafes arbeiten auf den Tisch. Ebenso macht Simon eine Straßenumfrage zum Thema Pisa-Studie. Denn dabei hat man herausgefunden, dass man Kinder noch bis ins hohe Alter schlagen soll - armer Simon ... Rechte: ProSieben

