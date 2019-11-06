Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Comedystreet XXL
Folge 8: Best of
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Best-Of der zweiten Staffel von Comedystreet XXL zeigt Simon euch nochmal die Highlights aus der vergangen Staffel. Wird Simon es gelingen alias Lady Gaga die Wache vor dem Buckingham Palace zum Lachen zu bringen? Findet der Comedian endlich die beste Location für seinen "Erwachsenenfilm"? Garantieren können wir euch das nicht, aber dass Simon zum Brüllen komisch ist, dass schon ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
