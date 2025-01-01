Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 12
24 Min.Ab 12

Im ganzen Land, von Hamburg bis München, von der Nordsee bis zum Schloss Neuschwanstein ist Gosejohann mit versteckter Kamera unterwegs und veräppelt Passanten. Wir haben die besten Szenen aus Staffel 5 in einem Best of zusammen geschnitten.

