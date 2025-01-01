Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück aufs College

ProSieven FUN Staffel 1 Folge 1
Zurück aufs College

Folge 1: Zurück aufs College

21 Min. Ab 12

Anwalt Jeff Wringer passiert das beinah Unmögliche: Ihm wird seine Juristenlizenz entzogen und er muss deshalb seinen Abschluss neu machen. Er landet auf dem Greendale Community College und hat sofort ein Auge auf die hübsche Britta geworfen. Um ihr zu imponieren und Zeit mit ihr verbringen zu können, gibt er sich als Spanisch-Tutor aus. Zum ersten Termin erscheinen aber noch andere zum Teil äußerst eigenwillige Persönlichkeiten. Die Community ist geboren!

