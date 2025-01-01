Community
Folge 1: Zurück aufs College
21 Min.Ab 12
Anwalt Jeff Wringer passiert das beinah Unmögliche: Ihm wird seine Juristenlizenz entzogen und er muss deshalb seinen Abschluss neu machen. Er landet auf dem Greendale Community College und hat sofort ein Auge auf die hübsche Britta geworfen. Um ihr zu imponieren und Zeit mit ihr verbringen zu können, gibt er sich als Spanisch-Tutor aus. Zum ersten Termin erscheinen aber noch andere zum Teil äußerst eigenwillige Persönlichkeiten. Die Community ist geboren!
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
