Green Day für Arme

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Green Day für Arme

Folge 10: Green Day für Arme

21 Min.Ab 6

Chang hat schlechte Laune und verteilt für Nichtigkeiten überdimensionale Strafarbeiten. Der Kurs schickt Jeff vor, um sich zu beschweren. Doch Jeff nutzt diese Gelegenheit nicht unbedingt im Sinn der Gruppe. Abed und Troy nehmen an einem Experiment im Rattenlabor teil, wobei Troys Rattenphobie nicht gerade zum Erfolg beiträgt und sogar einem Tier die Gelegenheit gibt zu entwischen. Pelton verkauft seinen Schülern die Band "Green Daeye" versehentlich als "Green Day" ...

