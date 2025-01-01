Community
Folge 11: Das P-Wort
21 Min.Ab 12
Bei einer Aufklärungsaktion am Greendale College soll Annie die korrekte Benutzung von Kondomen an einer Puppe demonstrieren. Als sie dies zusammen mit Britta und Shirley üben möchte, brechen sie in Peltons Büro ein und werden in der heiklen Situation erwischt. Troy und Abed messen sich gegenseitig in verschiedenen Sportarten. Pierce geht mit einem ein Callgirl aus und bittet Jeff um ein Doppel-Date. Die Suche nach einer Begleitung ist für Jeff schwieriger als gedacht ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
