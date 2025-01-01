Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 11
21 Min.Ab 12

Bei einer Aufklärungsaktion am Greendale College soll Annie die korrekte Benutzung von Kondomen an einer Puppe demonstrieren. Als sie dies zusammen mit Britta und Shirley üben möchte, brechen sie in Peltons Büro ein und werden in der heiklen Situation erwischt. Troy und Abed messen sich gegenseitig in verschiedenen Sportarten. Pierce geht mit einem ein Callgirl aus und bittet Jeff um ein Doppel-Date. Die Suche nach einer Begleitung ist für Jeff schwieriger als gedacht ...

