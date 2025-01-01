Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Die Weihnachtsschlacht

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12
Joyn Plus
Die Weihnachtsschlacht

Die WeihnachtsschlachtJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 12: Die Weihnachtsschlacht

21 Min.Ab 12

Weihnachtszeit in Greendale - und Shirley wird sentimental. Es ist das erste Weihnachtsfest seit der Trennung von ihrem Mann. Um wenigstens ein bisschen in Stimmung zu können, möchte sie mit der Lerngruppe eine kleine Feier ausrichten. Allerdings vergisst sie dabei die unterschiedlichen Religionen der Teilnehmer. Jeff hat Ärger mit einem Kerl und sagt ihm für den Tag der Feier den Kampf an. Shirley sieht ihr kleines Fest gefährdet und schreitet ein ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen