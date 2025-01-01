Community
Folge 12: Die Weihnachtsschlacht
21 Min.Ab 12
Weihnachtszeit in Greendale - und Shirley wird sentimental. Es ist das erste Weihnachtsfest seit der Trennung von ihrem Mann. Um wenigstens ein bisschen in Stimmung zu können, möchte sie mit der Lerngruppe eine kleine Feier ausrichten. Allerdings vergisst sie dabei die unterschiedlichen Religionen der Teilnehmer. Jeff hat Ärger mit einem Kerl und sagt ihm für den Tag der Feier den Kampf an. Shirley sieht ihr kleines Fest gefährdet und schreitet ein ...
