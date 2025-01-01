Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Zweite Wahl

ProSieben FUNStaffel 1Folge 13
Joyn Plus
Zweite Wahl

Zweite WahlJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 13: Zweite Wahl

21 Min.Ab 6

Jeff wird von Pelton zum Chefredakteur der College-Zeitung ernannt und stellt Annie als Lokalreporterin ein. Diese stößt bei ihren Recherchen auf pikante Geschichten des College-Leiters. Pelton fleht Jeff an, die Veröffentlichung des Artikels zu verhindern. Die Lerngruppe soll Zuwachs bekommen. Buddy möchte sich dem Kurs anschließen und scheint auf den ersten Blick ein feiner Kerl zu sein. Ob der erste Eindruck da mal nicht täuscht ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen