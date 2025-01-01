Community
Folge 14: Echte Männer tanzen nicht
20 Min.Ab 6
Troy entdeckt seine Tanzleidenschaft und belegt einen Kurs für Modern Dance. Allerdings möchte er sein neues Hobby vor den anderen geheim halten. Britta hat jedoch ein Gespür dafür, da sie selber gerne tanzt, und schlägt Troy ein gemeinsames Outing vor. Jeff und Michelle finden ihre geheime Affäre äußerst spannend und wollen sich deshalb auch nicht öffentlich als Paar präsentieren. Doch auch die beiden haben Schwierigkeiten, ihre verborgenen Emotionen für sich zu behalten.
