Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Echte Männer tanzen nicht

ProSieben FUNStaffel 1Folge 14
Joyn Plus
Echte Männer tanzen nicht

Echte Männer tanzen nichtJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 14: Echte Männer tanzen nicht

20 Min.Ab 6

Troy entdeckt seine Tanzleidenschaft und belegt einen Kurs für Modern Dance. Allerdings möchte er sein neues Hobby vor den anderen geheim halten. Britta hat jedoch ein Gespür dafür, da sie selber gerne tanzt, und schlägt Troy ein gemeinsames Outing vor. Jeff und Michelle finden ihre geheime Affäre äußerst spannend und wollen sich deshalb auch nicht öffentlich als Paar präsentieren. Doch auch die beiden haben Schwierigkeiten, ihre verborgenen Emotionen für sich zu behalten.

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen