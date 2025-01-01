Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 15
Folge 15: Jeder mit jedem

21 Min.Ab 6

Jeff und Britta sehen es gar nicht gerne, dass Vaughn so um Annie wirbt und ihr das auch noch zu gefallen scheint. Sie setzen Troy auf Annie an, um Vaughn auszubooten. Der Gruppe fällt auf, dass sie alle untereinander wunderbare Pärchen abgeben würden und spielen einmal alle möglichen Kombinationen durch. Abed veranstaltet in seiner Wohnung regelmäßig DVD-Abende, um schlechte Actionfilme zu zerreißen. Pierce möchte unbedingt mitmachen und die besten Gags liefern ...

