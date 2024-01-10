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Trunken am Telefon

ProSieben FUNStaffel 1Folge 16vom 10.01.2024
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Folge 16: Trunken am Telefon

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Britta sagt Jeff sturzbetrunken während eines nächtlichen Anrufs Dinge, die ihr am nächsten Morgen äußerst peinlich sind. Abed rät Jeff daraufhin, es ihr gleichzutun, um für sie die Situation weniger unangenehm zu machen. Doch Jeff ist ein schlechter Schauspieler und der Versuch endet völlig anders als geplant. Pierce und Troy schicken sich gegenseitig Valentinskarten, da sie sonst gar keine bekommen würde. Pelton lässt die beiden ordentlich auflaufen ...

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