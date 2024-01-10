Community
Folge 17: Billard ohne
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Abed hat eine Verehrerin und die Gruppe ist eifrig engagiert, die beiden zu verkuppeln. Alle Tipps, den autistischen Abed für die Damenwelt fit zu machen, fruchten allerdings nicht so recht. Billard ist ein Sport und muss deshalb auch in Sportbekleidung ausgeübt werden. Dieser Meinung ist zumindest Coach Bogner und zwingt seine Kursteilnehmer in Jogginghosen zu spielen. Die Kleiderordnung spitzt sich im Laufe des Trainings sogar noch dramatisch zu.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren