Community
Folge 18: Familientag
21 Min.Ab 12
Pierce bekommt Besuch von seiner Stieftochter Amber und ist sehr bemüht, sich bei ihr von seiner besten Seite zu zeigen. Damit dies auch wirklich gelingt, bittet er Jeff um Hilfe. Doch der ist aus ganz anderen Gründen sofort Feuer und Flamme. Auch Abeds Cousine ist bei dem Familientag dabei, kann sich jedoch nicht ausleben, da sie eine Burka tragen muss. Shirleys Söhne haben dafür einen grandiosen Einfall ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren