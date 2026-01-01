Community
Folge 20: Die Spaßbremse
20 Min.Ab 12
April, April! Obwohl Pelton exakt geregelt hat, welche Aprilscherze noch im Rahmen sind, geben die Studenten richtig Vollgas. Allen voran Jeff, der es dabei auf Pierce abgesehen hat und ordentlich übers Ziel hinausschießt. Spaßbremse Britta möchte auch mitmischen und beweist dabei kein glückliches Händchen. Als plötzlich eine Leiche auf dem Seziertisch der Campuswiese auftaucht, will es natürlich keiner gewesen sein. Trotzdem fällt der Verdacht auf Jeff!
