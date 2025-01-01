Community
Folge 24: Die Sache Chang
21 Min.Ab 6
Chang gesteht Jeff im Vertrauen, dass er seine Zulassung zum Uni-Professor gefälscht hat. Dummerweise wird das Gespräch von Annies liegen gelassenem Recorder aufgezeichnet, woraufhin Annie Chang bei Pelton anzeigt. Seine Kündigung ist die Folge. Die Gruppe ist entsetzt und schneidet Annie. Die Tatsache, dass die bevorstehende Spanisch-Prüfung nun von einer neuen Lehrerin abgenommen wird, macht die Sache nicht einfacher.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren