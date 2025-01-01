Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 24
Folge 24: Die Sache Chang

21 Min.Ab 6

Chang gesteht Jeff im Vertrauen, dass er seine Zulassung zum Uni-Professor gefälscht hat. Dummerweise wird das Gespräch von Annies liegen gelassenem Recorder aufgezeichnet, woraufhin Annie Chang bei Pelton anzeigt. Seine Kündigung ist die Folge. Die Gruppe ist entsetzt und schneidet Annie. Die Tatsache, dass die bevorstehende Spanisch-Prüfung nun von einer neuen Lehrerin abgenommen wird, macht die Sache nicht einfacher.

