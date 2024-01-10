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ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 10.01.2024
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Folge 4: Bitte warten

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6

Lästereien am Greendale Community College: Brittas neuer Freund Vaughn gerät mit seiner poetischen Ader ins Kreuzfeuer von Jeffs und Shirleys spitzen Zungen. Annie arbeitet derweil an einem psychologischen Experiment.

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