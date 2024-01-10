Community
Folge 4: Bitte warten
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Lästereien am Greendale Community College: Brittas neuer Freund Vaughn gerät mit seiner poetischen Ader ins Kreuzfeuer von Jeffs und Shirleys spitzen Zungen. Annie arbeitet derweil an einem psychologischen Experiment.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH & © Season 2: Videorechte: Sony Pictures Ent., Bildrechte: Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren