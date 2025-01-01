Community
Folge 5: Prozess im Schwimmbad
Senor Chang findet heraus, dass bei seinem letzten Spanischtest gespickt wurde und zwingt den Betrüger, sich vor dem gesamten Kurs zu stellen. Anderenfalls droht allen eine Sechs. Als dieser sich tatsächlich meldet, strengt Chang im Schwimmbad eine Strafverhandlung an. Pierce darf dank Annie den neuen College-Song komponieren. Allerdings weiß keiner, dass er vom Komponieren eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Und die Zeit bis zur Abgabe des Songs läuft Pierce davon ...
