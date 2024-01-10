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Toiletten-Talk

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 10.01.2024
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Folge 6: Toiletten-Talk

21 Min.Folge vom 10.01.2024

Geschlechtszugehörigkeit der anderen Art: Britta wird von Shirley und Annie endlich als Frau akzeptiert, weil sie sich letztendlich an den Gesprächen auf der Mädchen-Toilette beteiligt. Collegeleiter Pelton möchte den früheren Quaterback Troy auch in seinem Footballteam haben und engagiert Jeff, Troy dafür zu überreden. Annie sieht das allerdings gar nicht gern, da sie Troy sehr mag und befürchtet, dass er in alte Verhaltensmuster zurückfällt.

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