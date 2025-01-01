Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Mexikanisches Halloween

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Mexikanisches Halloween

Mexikanisches HalloweenJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 7: Mexikanisches Halloween

21 Min.Ab 6

Senor Chang verspricht allen, die zu Annies mexikanischer Halloween-Party erscheinen, Extrapunkte im Spanischkurs. Das lässt sich natürlich keiner nehmen und sie feiern was das Zeug hält. Die Party gerät außer Kontrolle: Pierce pumpt sich mit Drogen zu, Abed rettet als Batman verkleidet die Nacht, und Jeff startet zarte Annäherungsversuche bei der Statistik-Professorin Slater. Shirley wird daraufhin rasend eifersüchtig und sinnt auf Rache ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen