Folge 7: Mexikanisches Halloween
21 Min.Ab 6
Senor Chang verspricht allen, die zu Annies mexikanischer Halloween-Party erscheinen, Extrapunkte im Spanischkurs. Das lässt sich natürlich keiner nehmen und sie feiern was das Zeug hält. Die Party gerät außer Kontrolle: Pierce pumpt sich mit Drogen zu, Abed rettet als Batman verkleidet die Nacht, und Jeff startet zarte Annäherungsversuche bei der Statistik-Professorin Slater. Shirley wird daraufhin rasend eifersüchtig und sinnt auf Rache ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
