ProSieben FUNStaffel 1Folge 8
Folge 8: Picknick unter Sternen

21 Min.Ab 12

Jeff hat Geldsorgen und kann sich seine Wohnung nicht mehr leisten. Er zieht zwischenzeitlich in sein Auto und lässt sich auch sonst ordentlich gehen. Sehr zum Leidwesen von Britta und Abed, die unter seiner Laune zu leiden haben. Annie hat sich in Troy verliebt, doch der hat auf eine ganz andere ein Auge geworfen - und plant zu allem Übel auch noch ein romantisches Picknick mit ihr. Annie schmiedet Pläne, dieses Date zu verhindern.

