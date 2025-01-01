Community
Folge 1: Frauenpower
21 Min.Ab 12
Wie schön, dass in Greendale fast alles so geblieben ist, wie es war: Studienleiter Pelton trudelt weiter bar jeder Realität dahin, Jeff und Britta taumeln im Zwischenmenschlichkeitskampf, Troy schwankt irgendwo in der Mitte und Pierce vertritt - wie üblich - den festen Standpunkt der dunklen Seite. Nur Abed vermisst Action und dramaturgische Höhepunkte. Um ein bisschen Schwung nach Greendale zu bringen, beraumt er einfach eine Hochzeit an und das Chaos nimmt seinen Lauf ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
