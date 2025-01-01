Community
Folge 10: Endlich ein Mann!
20 Min.Ab 12
Troy hat Geburtstag, weiß allerdings nicht genau, ob er nun 20 oder 21 Jahre alt wird. Seine Mutter hat ihm nämlich erzählt, dass alle Kinder zwei Jahre lang zehn sind. Nachdem dieses Missverständnis geklärt ist und Troy mit 21 für eine ausgedehnte Kneipentour bereit ist, zieht die Gruppe los. Die 19-jährige Annie erschwindelt sich den Zutritt in die Bar mit einem geliehenen Ausweis. Doch das ist auch schon das Einzige, was an diesem Abend problemlos funktioniert ...
