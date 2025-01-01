Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weihnachten auf Planet Abed

ProSieben FUNStaffel 2Folge 11
Weihnachten auf Planet Abed

Folge 11: Weihnachten auf Planet Abed

21 Min.Ab 6

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und der Lerngruppe ein kolossaler Wandel ins Haus. Während alle noch davon schwärmen, was sie in der Ferienzeit vorhaben, bemerkt zunächst nur Abed, dass sich die ganze Truppe in animierte Stopptrick-Silikonfiguren verwandelt hat. Abed ist klar, dass die Verwandlung einen Auftrag für ihn beinhaltet. Er muss die Bedeutung von Weihnachten herausfinden! Also nimmt er den ganzen Tross mit auf eine Reise zum Planeten Abed.

