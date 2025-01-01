Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Kind, zwei Väter?

ProSieben FUNStaffel 2Folge 12
Folge 12: Ein Kind, zwei Väter?

21 Min.

Annie schlägt vor, Rich in die Lerngruppe aufzunehmen. Sie hat sich in den Ferien Hals über Kopf in ihn verknallt. Jeff ist entsetzt und versucht, Chang als Kandidaten zu pushen. Der ist ihm immer noch tausend Mal lieber als der ewige Gutmensch Rich. Es gibt nur ein kleines Problem: Shirley ist schwanger und keiner weiß, wer der Vater ist. Ist es ihr Ex-Mann Andre oder One-Night-Stand Chang? Eines ist zumindest sicher: Der Schock sitzt bei beiden potentiellen Vätern tief.

