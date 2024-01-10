Die falsche BotschaftJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 13: Die falsche Botschaft
20 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Die Gruppe plant unter Annies Leitung eine Anti-Drogen-Show, zu der 50 Teenies einer benachbarten Mittelschule kommen sollen. Pierce ist mit seiner Rolle als "Drogon" nicht zufrieden. Er will sie ausbauen und folgt Annie zu ihrer Wohnung. Zu seiner Überraschung lebt sie in einer billigen Absteige über einem Sexshop, weil sie knapp bei Kasse ist. Pierce bietet ihr Geld an, wenn sie ihm bei der Show mehr künstlerische Freiheiten gewährt. Mit fatalen Folgen ...
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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